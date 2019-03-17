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В ГСЧС опровергли информацию о пожаре на меткомбинате "Азовсталь"


фото: el-komplekt.com.ua
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о пожаре на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь" не подтвердилась

Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 20:00 17 марта на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области пожары не происходят. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщили спасатели.

По информации "Метинвеста", сегодня с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате "Азовсталь" проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака.

"Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду. Сегодня, 17 марта, с 18 до 19 часов проводился слив на трех участках. Учитывая темное время суток образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять и паники", - заявили в пресс-службе Метинвеста.

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