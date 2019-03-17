Умерла российская звезда 1990-х Юлия Началова

17 марта, 2019, 07:09

Певица ушла из жизни в 38-летнем возрасте

Об этом в Instagram написала ее официальный представитель и PR-менеджер Анна Исаева, передает Еспресо.TV .

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - сообщила она.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта врачи ввели его в состояние искусственной комы. Утром 16 марта ей провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Вечером того же дня Юлия Началова умерла.

По данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная отеком легких и мозгов. Точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое проведут 18 марта.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

У певицы осталась дочь, которая родилась в браке с Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год).