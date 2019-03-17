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Украина создаст экспортный хаб во Вьетнаме


фото: uprom.info
Министерство инфраструктуры Украины и Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" изучают перспективы использования портовой инфраструктуры украинского-вьетнамской Lotus Joint Venture Company в качестве логистического центра поставок украинской продукции на восточные рынки

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает ЦТС .

В декабря 2017 года Украина восстановила контроль над своей долей в СП "Лотос", принадлежащий ГСК "ЧМП".

Государству принадлежит 38% совместного предприятия, но с 2011 года предприятие не выплачивало дивиденды украинской стороне из-за противоправной деятельности представителя ГСК "ЧМП" во Вьетнаме. Теперь "Черноморское морское пароходство" осуществляет анализ деятельности и определение стратегии участия в развитии портового предприятия.

Сейчас изучается вопрос о возможности использования портовой инфраструктуры СП "Лотос" в качестве логистического центра для выхода продукции украинского производства на восточные рынки. Это обусловлено крайне благоприятными условиями расположения порта - предприятие находится в устье реки Сайгон, которая впадает в Южно-Китайское море, открывает удобные пути сообщения с глобальными восточными центрами бизнес-активности - Сингапуром и Гонконгом.

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