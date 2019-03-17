Сериал "Американские боги" получит третий сезон

17 марта, 2019, 14:07

Телеканал Starz решил продолжить шоу по одноименному роману Нила Геймана

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Deadline.

"Аудитория продолжает поклоняться перед "Американскими богами", и мы рады сообщить всем "верующим", что этот фантастический сериал продлен", - отметила президент Starz Карми Злотник.

Сериал "Американские боги" является экранизацией одноименного романа Нила Геймана. Сам он отметил, что "в восторге", что работа над проектом продолжится. Продюсером станет Чарльз Игли, известный работой над "Ходячие мертвецы".