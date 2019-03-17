"Объявить недоверие Путину!". Врачи Новгородской области обвинили власти России в социально-экономическом геноциде
Несколько сотен человек собрались в ответ на призыв независимого профсоюза "Альянс врачей", передает Еспресо.TV со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода". Также были представители оппозиционных к Кремлю политических партий.
Как отмечали выступающие, антинародная политика областных властей и, в частности, губернатора Новгородской области Андрея Никитина, не является их собственной инициативой, а диктуется "сверху".
Называлась фамилия Путина, что подтверждает изложенное в сети видео.
"И мы должны еще четко понимать, что Андрей Никитин - назначенец Путина. И главный виновник - это Владимир Путин, человек, чьи должностные бесятся с жиру, не знают, какую им дачу в какой стране купить, тот, кто прощает долги совершенно всем подряд, воюет в Сирии, непонятными делами занимается в Украине. Почему-то у него все страны в друзьях, кроме Новгородской области.
Никитина и всю его ненасытную орду надо отправлять в Москву, в отставку. Но за геноцид, за антисоциальную политику, за фактически отмену пенсий - объявить недоверие президенту Российской Федерации Владимиру Путину! ", - было сказано на митинге.
Присутствующие встретили такой призыв аплодисментами.
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