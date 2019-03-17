"Объявить недоверие Путину!". Врачи Новгородской области обвинили власти России в социально-экономическом геноциде

17 марта, 2019, 14:13

16 марта 2019 года участники митинга против "оптимизации здравоохранения" в Новгородской области России объявили о начале итальянской забастовки. Акция проходила в городе Окуловка

Несколько сотен человек собрались в ответ на призыв независимого профсоюза "Альянс врачей", передает Еспресо.TV со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода". Также были представители оппозиционных к Кремлю политических партий.

Как отмечали выступающие, антинародная политика областных властей и, в частности, губернатора Новгородской области Андрея Никитина, не является их собственной инициативой, а диктуется "сверху".

Называлась фамилия Путина, что подтверждает изложенное в сети видео.

"И мы должны еще четко понимать, что Андрей Никитин - назначенец Путина. И главный виновник - это Владимир Путин, человек, чьи должностные бесятся с жиру, не знают, какую им дачу в какой стране купить, тот, кто прощает долги совершенно всем подряд, воюет в Сирии, непонятными делами занимается в Украине. Почему-то у него все страны в друзьях, кроме Новгородской области.

Никитина и всю его ненасытную орду надо отправлять в Москву, в отставку. Но за геноцид, за антисоциальную политику, за фактически отмену пенсий - объявить недоверие президенту Российской Федерации Владимиру Путину! ", - было сказано на митинге.

Присутствующие встретили такой призыв аплодисментами.