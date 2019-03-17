"Московским хамам здесь не место". Белорусская оппозиция требует выслать посла России
Оппозиционер поддержал оценку белорусского МИД по поводу действий и высказываний российского дипломата и заявил о том, что он должен быть выслан из Беларуси, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу БХД.
"Московским хамам не место на белорусской земле Полностью согласен с оценкой белорусского МИДа по поводу действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории. Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже достаточно сделал заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси", - отметил политик.
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По его словам, Бабич должен быть "немедленно выслан из страны".
- Напомним, в Республике Беларусь разгорелся скандал по поводу последних заявлений посла Российской Федерации Михаила Бабича в адрес страны своего нынешнего пребывания и ее руководства.