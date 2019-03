Предыстория сериала "Клан Сопрано" выйдет в 2020 году

17 марта, 2019, 15:11

Мировая премьера полнометражного фильма, который станет приквелом популярного телешоу, запланирована на 25 сентября 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.

Приквел "Клана Сопрано" сменил название. Рабочее название картины "Многие святые Ньюарка" (The Many of Saints Newark) была сокращена до "Ньюарк" (Newark).

Проект будет базироваться на сценарии, который подготовил автор оригинальной пьесы Дэвид Чейз. За постановку нового шоу будет отвечать создатель фантастического боевика "Терминатор 5: Генезис", а также Алан Тейлор, снявший несколько эпизодов "Игры престолов".

Действие будет происходить в 60-х годах XX века в Ньюарке во время знаменитой гангстерской войны, в которой принимали участие итальянские и афроамериканские банды.

Актеры Бернтал и Вера Фармига ("Каратель") сыграют в приквеле главные роли. Кроме того, в картине сыграет сын Джеймса Гандольфини, а также актер Рэй Лиотта.

Премьера фильма запланирована на 25 сентября 2020 года.