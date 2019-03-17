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Подручный попал в топ-10 в заключительной гонке ЧМ по биатлону


фото: REUTERS
В заключительной гонке чемпионата мира по биатлону украинец Дмитрий Подручный финишировал десятым в масс-старте

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Эстерсунде (Швеция) гонкой с массовым стартом финишировал чемпионат мира по биатлону. Украину на дистанции 15 км представлял обладатель золотой медали в гонке преследования Дмитрий Подручный.

Наш биатлонист удачно начал гонку, чисто прошел два первых огневых рубежа и держался в группе лидеров.

На третьей стрельбе украинец допустил один промах, но благодаря тому, что промахивались соперники, вышел на третью позицию.

Во время заключительной стрельбы, из-за сильного ветра, Подручный допустил два промаха и скатился на седьмую позицию.

В итоге украинский биатлонист финишировал десятым. Золото получил итальянец Доминик Виндиш, серебро у француза Антонена Гигона, бронзу получил австриец Юлиан Эберхард.

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