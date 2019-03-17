Первым человеком на Марсе, скорее всего, будет женщина, - глава NASA

17 марта, 2019, 11:30

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, первым человеком на Марсе, скорее всего, будет женщина. Кроме того, в миссии по высадке человека на Луну ключевая роль тоже достанется женщине

Об этом он рассказал в интервью радиостанции Science Friday.

Брайденстайн не стал уточнять, почему NASA с большей вероятностью отправит на Марс и Луну женщину, а не мужчину, поскольку это был ответ на опубликованные вопросы в Twitter от слушателей радиостанции. Согласно правилам передачи, ответы на такие вопросы проходят в блиц-формате, поэтому у Брайденстайна было всего 30 секунд на ответ.

Директор NASA также добавил: миссия на Луну готовится настолько тщательно, что агентство намерено построить в ближайшие годы на спутнике большую колонию.

"Мы больше не собираемся оставлять флаги и следы на Луне и снова возвращаться туда в течение еще 50 лет. На этот раз мы останемся там, поэтому нам нужны коммерческие международные партнеры, нам нужны ракеты, которые можно было бы использовать многократно, как и любой элемент, необходимый для создания такой инфраструктуры ", - говорит Брайденстайн.