Коллекцию произведений искусства Джорджа Майкла продали за $14,5 млн
17 марта, 2019, 09:39
На благотворительном аукционе в Лондоне продали предметы современного искусства, собранные певцом при жизни
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение на сайте Christie's .
Большинство произведений искусства составляют работы британских художников 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.
Все средства, полученные от продажи коллекции, пойдут на благотворительность. "Топ-лотом" продаж стала работа Дэмиана Херста "Неполная правда".
Демиан Херст "Неполная правда"
Cerith Wyn Evans (b. 1958), "And if I do not meet you no more ..."
Tracey Emin (b. 1963), "Drunk to the Bottom of My Soul"
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-