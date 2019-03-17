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Коллекцию произведений искусства Джорджа Майкла продали за $14,5 млн

На благотворительном аукционе в Лондоне продали предметы современного искусства, собранные певцом при жизни

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение на сайте Christie's .

Большинство произведений искусства составляют работы британских художников 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Все средства, полученные от продажи коллекции, пойдут на благотворительность. "Топ-лотом" продаж стала работа Дэмиана Херста "Неполная правда".

Демиан Херст "Неполная правда"

Cerith Wyn Evans (b. 1958), "And if I do not meet you no more ..."

Tracey Emin (b. 1963), "Drunk to the Bottom of My Soul"

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