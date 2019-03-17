Гройсман о монетизации субсидий: выплачено 350 млн грн

17 марта, 2019, 12:51

Введенная правительством Украины программа монетизации субсидий проходит слаженно

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Мы выплатили уже около 350 млн грн субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", - сообщил премьер.

Он добавил, что одно из ключевых преимуществ монетизации - возможность эффективно использовать ресурсы и оставлять сэкономленные на коммунальных платежах средства на собственные нужды.

"Если человек сэкономил на услугах - меньше потратил, вся экономия перейдет человеку на собственные нужды", - отметил глава правительства.

Справка от Кабмина

Как свидетельствуют данные государственного банка "Ощадбанк", с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204224 переводы на сумму 333,4 млн грн. Кампания продолжается.

Программа субсидий в Украине действует как эффективный способ помощи уязвимым слоям населения. Как неоднократно заявлял Гройсман, "правительство защищало и продолжит защищать людей, которые в силу разных жизненных обстоятельств не могут оплатить квартплату", а заодно правительство внедряет политику эффективного потребления ресурсов. Так, в 2017 году по инициативе Кабинета Министров введен механизм стимулирования экономии газа и электроэнергии в течение отопительного сезона. В 2018 году такой стимул составил в денежном выражении около 700 грн. Количество домохозяйств, получивших средства, составляло 1,3 млн.

"Нынешняя полная монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы, а также достижения энергоэффективности и энергонезависимости. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе", - уверяют в Кабинете Министров .