Фанат ДиКаприо обнаружил, что актер никогда не встречался с женщинами старше 25

17 марта, 2019, 21:48

Юмористическое исследование показало, что средний возраст всех пассий голливудского холостяка составляет 22,9

К такому выводу пришел пользователь Reddit под ником TrustLittleBrother, передает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Mail.

Он отметил, что составил график, из которого видно, что ДиКаприо никогда не встречался с девушками старше 25 лет. TrustLittleBrother проанализировал 8 предыдущих отношений оскароносного актера и обнаружил, что только трое из партнерш Лео были 25-летнего возраста: Бар Рафаэли, Келли Рорбах и Нина Агдал. Другие пятеро были моложе.

Самой молодой девушкой ДиКаприо была модель и актриса Жизель Бюндхен, которой было 18, когда они начали встречаться.

Сейчас голливудская звезда встречается с 21-летней аргентинской актрисой Камиллой Морроне.

Юмористический пост быстро стал популярным и собрал более 2 тыс. комментариев и 22 тыс. лайков.