Экс-заместитель генпрокурора Баганец объяснил, при каких условиях могут привлечь к ответственности Гладковского
Об этом бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
По его словам, все будет зависеть от того "проводились ли в ходе досудебного расследования - или военной прокуратурой, или Антикоррупционное бюро - негласные следственные и розыскные действия или оперативно-поисковые меры, это к регистрации уголовного производства".
"А я считаю, что если они не проводились, и нет каких-либо документальных подтверждений, что он способствовал - еще раз повторяю, документальных подтверждений, что он способствовал этим сделкам, которые проводились в системе "Укроборонпрома" - это те доказательства, которые уже обнародовали журналисты в своем расследовании, конечно, их будет недостаточно для того, чтобы признать Гладковского-старшего виновным в совершении таких тяжких и особо тяжких преступлений", - пояснил Баганец.
Кроме того, очень важно, чтобы эти доказательства попали к оперативникам исключительно на законных основаниях, то есть "с разрешения следственного судьи".
"Я в этом сомневаюсь. Лучше, чтобы я ошибся, но сомневаюсь", - добавил экс-заместитель главы ГПУ.
В таком случае, добавил он, если слежение за Олегом Гладковским окажется незаконным, наоборот может возникнуть вопрос об ответственности тех, кто таким образом пытался собирать свидетельства о причастности или непричастности упомянутого должностного лица к определенным действиям. Как это в свое время было в случае с Леонидом Кучмой и Николаем Мельниченко.
И при таких обстоятельствах тот милиционер, который передавал журналистам компромат на Гладковского-старшего, может не захотеть "выходить из тени" и пожелает и дальше оставаться неизвестным.
"Ибо у него есть состав преступления, так как был состав преступления в Мельниченко. Это, простите, и проведение незаконных действий, это и превышение служебных полномочий. Простите, это и разглашение государственной тайны. Это конкретное преступление. Поэтому в этой ситуации мы не дождемся, что кто-то в этом признается", - подытожил Баганец.
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