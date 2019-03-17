Экс-заместитель генпрокурора Баганец объяснил, при каких условиях могут привлечь к ответственности Гладковского

17 марта, 2019, 22:35

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский может понести уголовную ответственность за якобы причастность к скандалу со злоупотреблениями в государственном концерне "Укроборонпром" только в том случае, если в отношении него целенаправленно собирались доказательства. И если эти доказательства были добыты законным образом

Об этом бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

По его словам, все будет зависеть от того "проводились ли в ходе досудебного расследования - или военной прокуратурой, или Антикоррупционное бюро - негласные следственные и розыскные действия или оперативно-поисковые меры, это к регистрации уголовного производства".

"А я считаю, что если они не проводились, и нет каких-либо документальных подтверждений, что он способствовал - еще раз повторяю, документальных подтверждений, что он способствовал этим сделкам, которые проводились в системе "Укроборонпрома" - это те доказательства, которые уже обнародовали журналисты в своем расследовании, конечно, их будет недостаточно для того, чтобы признать Гладковского-старшего виновным в совершении таких тяжких и особо тяжких преступлений", - пояснил Баганец.

Кроме того, очень важно, чтобы эти доказательства попали к оперативникам исключительно на законных основаниях, то есть "с разрешения следственного судьи".

"Я в этом сомневаюсь. Лучше, чтобы я ошибся, но сомневаюсь", - добавил экс-заместитель главы ГПУ.

В таком случае, добавил он, если слежение за Олегом Гладковским окажется незаконным, наоборот может возникнуть вопрос об ответственности тех, кто таким образом пытался собирать свидетельства о причастности или непричастности упомянутого должностного лица к определенным действиям. Как это в свое время было в случае с Леонидом Кучмой и Николаем Мельниченко.

И при таких обстоятельствах тот милиционер, который передавал журналистам компромат на Гладковского-старшего, может не захотеть "выходить из тени" и пожелает и дальше оставаться неизвестным.

"Ибо у него есть состав преступления, так как был состав преступления в Мельниченко. Это, простите, и проведение незаконных действий, это и превышение служебных полномочий. Простите, это и разглашение государственной тайны. Это конкретное преступление. Поэтому в этой ситуации мы не дождемся, что кто-то в этом признается", - подытожил Баганец.