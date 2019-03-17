Джеки Чан снимется в фильме о покорении Эвереста
17 марта, 2019, 19:39
Известный актер появится в ленте об альпинистах, в основе которой - реальная история
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Популярный актер Джеки Чан и его коллега Джеки Ву снимутся в фильме о покорении высочайшей точки мира - Эвереста.
Сейчас проект получил условное название "Альпинисты". Сохранится ли оно до премьеры, неизвестно. В основу картины положена реальная история китайских альпинистов, совершивших восхождение на северную сторону Эвереста в 1960 году. Уточняется, что они сделали это первыми в истории.
Дойти до самого конца удалось лишь трем альпинистам из четырех - после восхождения они вернулись к своему товарищу. На вершине горы альпинисты оставили статую Мао Цзэдуна.
По данным издания, режиссером боевика будет Дэниел Ли.
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