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Джеки Чан снимется в фильме о покорении Эвереста

Известный актер появится в ленте об альпинистах, в основе которой - реальная история

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Популярный актер Джеки Чан и его коллега Джеки Ву снимутся в фильме о покорении высочайшей точки мира - Эвереста.

Сейчас проект получил условное название "Альпинисты". Сохранится ли оно до премьеры, неизвестно. В основу картины положена реальная история китайских альпинистов, совершивших восхождение на северную сторону Эвереста в 1960 году. Уточняется, что они сделали это первыми в истории.

Дойти до самого конца удалось лишь трем альпинистам из четырех - после восхождения они вернулись к своему товарищу. На вершине горы альпинисты оставили статую Мао Цзэдуна.

По данным издания, режиссером боевика будет Дэниел Ли.

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