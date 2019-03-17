Дубль форварда сборной Украины принес "Генту" победу в Бельгии

17 марта, 2019, 22:51

Футболист сборной Украины Роман Яремчук забил два гола за "Гент" в матче чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 30 тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден" Роман Яремчук вышел в стартовом составе "Гента".

На 17-й минуте украинец открыл счет, а на 60-й - оформил дубль и помог своей команде победить 2: 0.

В общем Яремчук в нынешнем сезоне забил за "Гент" 12 голов и отдал 3 результативные передачи. "Гент" занимает шестое место в чемпионате Бельгии.