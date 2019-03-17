Дубль форварда сборной Украины принес "Генту" победу в Бельгии
17 марта, 2019, 22:51
Футболист сборной Украины Роман Яремчук забил два гола за "Гент" в матче чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 30 тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден" Роман Яремчук вышел в стартовом составе "Гента".
На 17-й минуте украинец открыл счет, а на 60-й - оформил дубль и помог своей команде победить 2: 0.
В общем Яремчук в нынешнем сезоне забил за "Гент" 12 голов и отдал 3 результативные передачи. "Гент" занимает шестое место в чемпионате Бельгии.
- Напомним, 4 марта Роман Яремчук получил вызов в сборную Украины на отборочные матчи Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
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