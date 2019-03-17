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Чемпионат Украины: результаты матчей 22 тура, положение команд


фото: upl.ua
По итогам первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо"

Чемпионат Украины

22-й тур

16 марта

"Черноморец" - "Александрия" 0: 3

Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32

На 12-й минуте Аржанов ( "Черноморец") не реализовал пенальти.

Удаление: Коваль, 53 ( "Черноморец").

"Заря" - "Шахтер" 0: 1

Гол: Мораес, 25

17 марта

"Олимпик" - "Динамо" 1: 2

Голы: Гай, 27 (пен.) - Цыганков, 13 (пен.), Русин, 39

"Карпаты" - "Мариуполь" 1: 1

Голы: Понде, 32 - Зубков, 9

"Десна" - "Львов" 0: 1

Гол: Феррейра, 58

Матч "Арсенал" - "Ворскла" состоится 18 марта.

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