Чемпионат Украины: результаты матчей 22 тура, положение команд
17 марта, 2019, 22:25
По итогам первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо"
Чемпионат Украины
22-й тур
16 марта
"Черноморец" - "Александрия" 0: 3
Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32
На 12-й минуте Аржанов ( "Черноморец") не реализовал пенальти.
Удаление: Коваль, 53 ( "Черноморец").
"Заря" - "Шахтер" 0: 1
Гол: Мораес, 25
17 марта
"Олимпик" - "Динамо" 1: 2
Голы: Гай, 27 (пен.) - Цыганков, 13 (пен.), Русин, 39
"Карпаты" - "Мариуполь" 1: 1
Голы: Понде, 32 - Зубков, 9
"Десна" - "Львов" 0: 1
Гол: Феррейра, 58
Матч "Арсенал" - "Ворскла" состоится 18 марта.
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