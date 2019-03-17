25 лет спустя: Лили Джеймс и Алисия Викандер снялись в сиквеле "Четыре свадьбы и похороны"

17 марта, 2019, 10:33

На BBC One вышел короткометражный фильм "День красного носа и свадьба" со звездами оригинальной картины и приглашенными звездами Джеймс и Викандер

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Independent.

Британская актриса Лили Джеймс и шведская актриса Алисия Викандер снялись в сиквеле фильма "Четыре свадьбы и похороны". Короткометражная лента была создана для благотворительной организации Comic Relief.

В картине также появились актеры оригинального фильма Хью Грант, Энди МакДауэлл, Кристин Скотт Томас, Джон Анна, и Роуэн Эткинсон. Лента "День красного носа и свадьба" рассказывает, что произошло с героями и их семьями через 25 лет.

Режиссером снова стал Майк Ньюэлл, а сценаристом - Ричард Кертис.

Фильм показали на BBC One 15 марта.