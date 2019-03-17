//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

1-я танковая бригада вернулась из Донбасса на Черниговщину

В поселке Гончаровское на Черниговщине состоялась встреча военнослужащих 1-й отдельной Северской танковой бригады, которые вернулись на ротацию с Востока

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В пункте постоянной дислокации военных встречали родные и близкие, представители оперативного командования "Север", местной общины, органов власти и самоуправления.

На Аллее Славы в в / ч 1 ОТБР присутствующие почтили минутой молчания память 39 воинов бригады, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Украины, и возложили цветы к Мемориалу славы.

Со словами благодарности выступили глава Черниговской облгосадминистрации Александр Мисник, командующий ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Владимир Кравченко, другие гости.

На плацу воинской части состоялась церемония вручения наград личному составу. За мужество, патриотизм и добросовестное выполнение служебных обязанностей по защите суверенитета и территориальной целостности Украины военные отмечены государственными и ведомственными наградами, знаками отличия местных органов власти.

Кроме того, глава Черниговской ОГА вручил танкистам сертификат на 100 000 гривен для улучшения учебно-материальной базы бригады.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

17 марта, 2019 воскресенье

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать