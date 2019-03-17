1-я танковая бригада вернулась из Донбасса на Черниговщину

17 марта, 2019, 14:35

В поселке Гончаровское на Черниговщине состоялась встреча военнослужащих 1-й отдельной Северской танковой бригады, которые вернулись на ротацию с Востока

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В пункте постоянной дислокации военных встречали родные и близкие, представители оперативного командования "Север", местной общины, органов власти и самоуправления.

На Аллее Славы в в / ч 1 ОТБР присутствующие почтили минутой молчания память 39 воинов бригады, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность Украины, и возложили цветы к Мемориалу славы.

Со словами благодарности выступили глава Черниговской облгосадминистрации Александр Мисник, командующий ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Владимир Кравченко, другие гости.

На плацу воинской части состоялась церемония вручения наград личному составу. За мужество, патриотизм и добросовестное выполнение служебных обязанностей по защите суверенитета и территориальной целостности Украины военные отмечены государственными и ведомственными наградами, знаками отличия местных органов власти.

Кроме того, глава Черниговской ОГА вручил танкистам сертификат на 100 000 гривен для улучшения учебно-материальной базы бригады.