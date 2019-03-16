Вышел украинский трейлер драмы о Великой французской революции

16 марта, 2019, 17:43

В украинских кинотеатрах покажут франко-бельгийскую историческую драму "Один король - одна Франция"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Монументальная драма "Один король - одна Франция" - это историческая фреска, посвященная событиям Великой французской революции.

В это неспокойное время влюбленные персонажи Ульель и Адель Энель пытаются выжить и сохранить свою любовь. В сюжете участвуют ключевые исторические фигуры того времени - Марат, Дантон, в роли Робеспьера в фильме появится секс-символ французского кино - Луи Гаррель.

Впервые "Один король - одна Франция" был показан в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Премьера ленты в Украине состоялась в рамках фестиваля "Вечера французского кино".

Режиссером ленты стал Пьер Шоллер. Фильм выходит в украинский прокат 4 апреля.