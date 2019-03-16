В верховьях Тисы уровень воды поднимется на 0,3 - 1,0 м, - ГСЧС
16 марта, 2019, 07:42
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу спасателей.
По данным Укргидрометцентра, 16-17 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 15 марта):
- в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3 - 1,0 м;
- на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы на 1,0 - 1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.
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