Украине нужен музей Примаченко, - Нищук

16 марта, 2019, 13:40

Создание музея Марии Примаченко актуально, ведь эта художница уже является частью украинского самоопределения

Об этом сказал министр культуры Украины Евгений Нищук во время посещения выставки картин трех поколений художников семьи Примаченко, которая проходит сейчас в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Украине нужно ориентироваться на имиджевые вещи, которые могут ярко представить наше государство в мире, через искусство, креативную экономику, и одной из таких визиток является Мария Примаченко. Ее работы узнаваемы далеко за пределами Украины и являются фактически частью национальной айдентики. Именно поэтому создание музея выдающейся художницы очень актуально ", - сказал Нищук.

"Создание музея Марии Примаченко - это большая и амбициозная вещь. Эта идея актуальна и мы зажглись ней уже давно. В частности, не раз обсуждали идею создать отдельный музей Примаченко или на ее родине, или в другом городе. Было бы очень хорошо. Этот проект может стать хорошим примером государственно-частного партнерства, ведь должен объединить усилия государства на всех уровнях, а также общественности ", - отметил он.

Нищук убежден, что работы художницы фактически являются частью айдентики Украины, а за ее уникальной техникой нашу страну узнают в мире.

Он напомнил, что недавно "фантастические звери" мастера украсили Украинский стенд на международном кинофестивале "Берлинале" в Берлине, и люди, которые проходили мимо говорили: "О, так красиво и вот Украина, Примаченко". "То есть, даже в части киноиндустрии, или в чем другом, присутствие этой мастерицы - это признак Украины. Поэтому, созданием музея Марии Примаченко - это большая и амбициозная вещь, над которой надо работать", - подчеркнул Нищук.