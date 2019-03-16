Украине нужен музей Примаченко, - Нищук
Об этом сказал министр культуры Украины Евгений Нищук во время посещения выставки картин трех поколений художников семьи Примаченко, которая проходит сейчас в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .
"Украине нужно ориентироваться на имиджевые вещи, которые могут ярко представить наше государство в мире, через искусство, креативную экономику, и одной из таких визиток является Мария Примаченко. Ее работы узнаваемы далеко за пределами Украины и являются фактически частью национальной айдентики. Именно поэтому создание музея выдающейся художницы очень актуально ", - сказал Нищук.
"Создание музея Марии Примаченко - это большая и амбициозная вещь. Эта идея актуальна и мы зажглись ней уже давно. В частности, не раз обсуждали идею создать отдельный музей Примаченко или на ее родине, или в другом городе. Было бы очень хорошо. Этот проект может стать хорошим примером государственно-частного партнерства, ведь должен объединить усилия государства на всех уровнях, а также общественности ", - отметил он.
Нищук убежден, что работы художницы фактически являются частью айдентики Украины, а за ее уникальной техникой нашу страну узнают в мире.
Он напомнил, что недавно "фантастические звери" мастера украсили Украинский стенд на международном кинофестивале "Берлинале" в Берлине, и люди, которые проходили мимо говорили: "О, так красиво и вот Украина, Примаченко". "То есть, даже в части киноиндустрии, или в чем другом, присутствие этой мастерицы - это признак Украины. Поэтому, созданием музея Марии Примаченко - это большая и амбициозная вещь, над которой надо работать", - подчеркнул Нищук.
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