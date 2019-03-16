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В оккупированном Донецке остановился завод по производству трамваев. Нет денег, есть долги по выплате зарплаты

В Донецке электротехнический завод с февраля простаивает без работы

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на члена террористической организации "ДНР "Алексея Грановского, который ранее был" министром промышленности и торговли "группировки.

Остановка завода, по его словам, произошла из-за отсутствия финансирования. В частности, нет денег для того, чтобы выпустить новые трамваи под названием "Я - донецкий".

"Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится. Задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет около 6 млн", - отметил Грановский.

  • Летом 2018 на информресурсах "ДНР" появилась информация о запуске проекта по изготовлению десяти трамваев "отечественного производства". Один такой трамвай сразу был выпущен и обкатан, однако после устранения недостатков его так и не ввели в эксплуатацию.

 

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