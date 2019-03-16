В оккупированном Донецке остановился завод по производству трамваев. Нет денег, есть долги по выплате зарплаты

16 марта, 2019, 14:37

В Донецке электротехнический завод с февраля простаивает без работы

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на члена террористической организации "ДНР "Алексея Грановского, который ранее был" министром промышленности и торговли "группировки.

Остановка завода, по его словам, произошла из-за отсутствия финансирования. В частности, нет денег для того, чтобы выпустить новые трамваи под названием "Я - донецкий".

"Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится. Задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет около 6 млн", - отметил Грановский.