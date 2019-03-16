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Уволенного за шутки о педофилии режиссера вернули к работе над "Стражами Галактики 3"

Студия Disney решила возобновить сотрудничество с режиссером Джеймсом Ганном, которого летом прошлого года уволили из-за давних твитов о педофилии, насилии и СПИДе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Американский режиссер и сценарист Джеймс Ганн, снявший две части фильма "Стражи Галактики", вернется к работе и над третьей. В июле 2018-го его уволили из-за неприличных постов в Twitter 10-летней давности, в которых он неуместно шутил о педофилии, насилии и СПИДе.

Перед увольнением режиссер успел написать сценарий третьей части супергеройской ленты, съемки которой были запланированы на 2019-й. Из-за увольнения Ганна выход картины оказался под вопросом, однако сейчас киностудия Walt Disney решила возобновить сотрудничество с ним.

Председатель Disney Алан Хорн несколько раз встречался с режиссером и командой Marvel для обсуждения ситуации. Хорна удовлетворили публичные извинения Ганна и его поведение после увольнения.

Однако третий фильм "Стражей Галактики" выйдет позже: после увольнения из Marvel Ганн перешел к их конкурентам DC. Сейчас он пишет сценарий для сиквела суперзлодейского боевика "Отряд Самоубийц". Поэтому студии договорились, что Ганн вернется к работе над "Стражами Галактики" после того, как закончит с фильмом DC.

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