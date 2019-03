UPark объявил, кто станет хедлайнером третьего дня фестиваля вместо The Prodigy

16 марта, 2019, 18:27

Закрывать UPark Festival 2019 будет южноафриканская хип-хоп-группа Die Antwoord

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу фестиваля UPark.

В связи с гибелью Кита Флинта The Prodigy отменили все выступления. Не состоится и киевский концерт группы, который должен был пройти в рамках фестиваля UPark 18 июля.

Читайте также: Самый известный "психопат" в музыке. 10 фактов из жизни вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Организаторы фестиваля объявили, что закрывать UPark 18 июля будет южноафриканская хип-хоп-группа Die Antwoord.

"Их прошлое выступление порвало Киев на куски и дало четко понять, что такое настоящий лютый рейв. Вопреки опасениям о том, что первый концерт станет единственным, возвращение группы в Украину оказалось неизбежным. Рады поделиться новым именем в лайнапе UPark Festival: встречайте, звезды южноафриканского хип-хопа и одна из самых провокационных групп современности Die Antwoord", - сообщили организаторы музыкального фестиваля.

Выходцы из Кейптауна Тюдор Джонс (Ninja) и Иоланда Виссер (¥ o-landi Vi $$ er) взлетели после выпуска дебютного видео Enter the Ninja.

На счету коллектива четыре полноформатных альбома и десятки провокационных клипов. Впервые Die Antwoord дали концерт в Киеве в прошлом году.

В этом году UPark Festival пройдет с 16 по 18 июля в Sky Family Park в Киеве возле открытого бассейна площадью 1500 кв. м. Среди уже заявленных исполнителей - SWMRS, Nothing But Thieves, BRING ME THE HORIZON, Pale Waves, Rag'N'bone Man, Thirty Seconds to Mars, MØ. Еще часть музыкантов, которые дополнят список участников фестиваля, будут названы со временем.

Фестиваль UPark вернет деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy.