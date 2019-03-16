Тарута поддержал кандидата в президенты Юлию Тимошенко

16 марта, 2019, 13:50

В субботу, 16 марта 2019 года, политики подписали Меморандум о взаимодействием, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко . У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину ", - подчеркнул Тарута.

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Он также добавил, что объединение с Тимошенко - это сигнал другим кандидатам, которые меряют свои рейтинги, - подумать о стране.

В свою очередь Тимошенко отметила, что ее команду и команду Таруты объединяют политические цели, потому что "наши программы - Новый курс и ваша стратегия - они совпадают так процентов на 80".

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"Я не нарушу ценности и партнерство. Я могу призвать вас уверенно смотреть в будущее. Спасибо за сложное решение", - подытожила Тимошенко.