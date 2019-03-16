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Стартовало пробное ВНО по украинскому языку и литературе


фото: 24tv.ua
В Украине началось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

С 16 по 18 марта участники пробного ВНО по украинскому языку и литературе имеют возможность получить результат по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов, воспользовавшись сервисом "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 22 марта 2019 года. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те, кто внесут свои ответы в сервис определения результатов.

Схемы начисления баллов за выполнение заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе и схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по украинскому языку пробного ВНО 2019 будут обнародованы 19 марта 2019 года.

 

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