Стартовало пробное ВНО по украинскому языку и литературе
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
С 16 по 18 марта участники пробного ВНО по украинскому языку и литературе имеют возможность получить результат по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов, воспользовавшись сервисом "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".
Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 22 марта 2019 года. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те, кто внесут свои ответы в сервис определения результатов.
Схемы начисления баллов за выполнение заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе и схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по украинскому языку пробного ВНО 2019 будут обнародованы 19 марта 2019 года.
- Напомним, 5 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.
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