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She Wants Revenge впервые выступят в Украине

Американский пост-панк и альтернативная группа сыграет сольный концерт в Киеве 17 августа

Об этом сообщил концертное агентство Concert.ua на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

Концерт пост-панк группы She Wants Revenge пройдет 17 августа во киевском клубе BelEtage. Старт продаж билетов состоится 18 марта, в 11:00.

She Wants Revenge - герои пост-панк ривайвла "нулевых". Их сравнивают с Interpol и такими культовыми группами, как Sister Of Mercy и Bauhaus. She Wants Revenge - это Джастин Варфилд и Адам Брейвин. Первый увлекался хип-хопом, а второй - диджеингом. Люди из разных сфер нашли друг друга и начали играть пост-панк и дарквэов. Начав свою карьеру в 2004-м, уже через два года они отправились в совместные туры с Depeche Mode и Placebo.

В 2006 году вышел дебютный альбом She Wants Revenge, который попал в топ-50 американского чарта и разошелся тиражом более 200 тыс. Копий. Пластинка настолько полюбилась слушателям и другим музыкантам, в клипе на сингл These Things снялась фронтвумен Garbage Ширли Мэнсон, а клип на песню Tear You Apart стврив актер Хоакин Феникс.

Вслед за She Wants Revenge вышли два не менее успешных альбома - This Is Forever и Valleyheart. После этого группа сделала перерыв на несколько лет. В это время Варфилд занимался разной музыкой, а Брейвин был личным диджеем экс-президента США Барака Обамы.

Сейчас музыканты работают над новым альбомом, который должен выйти в этом году.

 

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