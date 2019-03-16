//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сеть супермаркетов предлагает родителям "убивать" их детей, чтобы те больше времени проводили с семьей

Британская сеть супермаркетов предложила родителям нанять "виртуальных киллеров" для их детей, чтобы те проводили больше времени с семьей

Об этом пишет Destructoid.

Британское подразделение сети супермаркетов Aldi объявило акцию, по которой родители смогут "заказать" своего ребенка профессиональным геймерам, чтобы он проводил больше времени с семьей.

По условиям акции "Убийство к чаепитию" (Teatime Takedown), в период с 22 по 31 марта родители могут прийти в магазин Aldi с данными учетной записи своего ребенка для Xbox, Playstation и Twitch. После этого Aldi наймет для ребенка команду прогеймеров, которые будут выслеживать его в игре и убивать.

Предполагается, что после того, как дети несколько раз проиграют в игре, они "вернутся в реальной жизни", а именно - к ужину с родителями. Зарегистрироваться для участия в акции можно на специальном сайте.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать