Сеть супермаркетов предлагает родителям "убивать" их детей, чтобы те больше времени проводили с семьей

16 марта, 2019, 11:59

Британская сеть супермаркетов предложила родителям нанять "виртуальных киллеров" для их детей, чтобы те проводили больше времени с семьей

Об этом пишет Destructoid.

Британское подразделение сети супермаркетов Aldi объявило акцию, по которой родители смогут "заказать" своего ребенка профессиональным геймерам, чтобы он проводил больше времени с семьей.

По условиям акции "Убийство к чаепитию" (Teatime Takedown), в период с 22 по 31 марта родители могут прийти в магазин Aldi с данными учетной записи своего ребенка для Xbox, Playstation и Twitch. После этого Aldi наймет для ребенка команду прогеймеров, которые будут выслеживать его в игре и убивать.

Предполагается, что после того, как дети несколько раз проиграют в игре, они "вернутся в реальной жизни", а именно - к ужину с родителями. Зарегистрироваться для участия в акции можно на специальном сайте.