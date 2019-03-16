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Сегодня в последний путь проведут капеллана и парамедика из Ивано-Франковска Сергея Мороза

В ночь с 13 на 14 марта 2019 скончался известный в Ивано-Франковске парамедик из батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии (УДА), военный капеллан Сергей Мороз (друг "Фрост")

Провести его в последний путь можно будет сегодня, 16 марта, в 10.30 от дома "Просвита", в 12.00 состоится захоронение на городском кладбище, передает Еспресо.TV со ссылкой на прикарпатское местное издание Правда.if.ua .

Панихида по погибшим состоялась вчера, 15 марта. Проститься с "Фростом" пришли его друзья, собратья добровольцы и каждый кто знал его или слышал о госпитальера.

  • Год назад, у Сергея обнаружили глиобластому 4 ст. (опухоль мозга). Мужчина прошел сложную операцию по удалению опухоли в больнице Мечникова (Днепр). Недавно у него случился рецидив. Капеллан умер в одной из ивано-франковских больниц.
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