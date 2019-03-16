Польская прокуратура рассказала, почему в Варшаве избили таксиста из Украины

16 марта, 2019, 09:35

Районная прокуратура варшавского участка Охота считает избиение украинского водителя Uber 33-летнего гражданина Украины Романа Куликова несколькими лицами навеселе, что случилось в минувшую пятницу, актом хулиганства, а не преступлением на национальной почве

Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры варшавской участки Охота Лукаш Лапчинский, передает Укринформ .

"Анализ собранных материалов не указывает на то, что произошло в связи с национальностью пострадавшего. Инцидент произошел на почве вульгарных слов, сказанных о матери одного из пассажиров, а не национальность или происхождении водителя", - сообщил Лапчинский.

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По словам спикера, прокуратура открыла дело об избиении по 158-й статье Уголовного кодекса Польши. Эта статья предусматривает заключение до трех лет.

Как сообщил прокурор, участники избиения украинцев уже дали признательные показания. Они не исключают своего участия в событиях, вели себя очень громко, а один из пассажиров один раз ударил водителя в ответ на принятые слова о матери пассажира.

Лапчинский также подчеркнул, что водитель Uber в своих показаниях также "не указывает на национальную почву чрезвычайного происшествия".