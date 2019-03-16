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Польская прокуратура рассказала, почему в Варшаве избили таксиста из Украины

Районная прокуратура варшавского участка Охота считает избиение украинского водителя Uber 33-летнего гражданина Украины Романа Куликова несколькими лицами навеселе, что случилось в минувшую пятницу, актом хулиганства, а не преступлением на национальной почве

Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры варшавской участки Охота Лукаш Лапчинский, передает Укринформ .

"Анализ собранных материалов не указывает на то, что произошло в связи с национальностью пострадавшего. Инцидент произошел на почве вульгарных слов, сказанных о матери одного из пассажиров, а не национальность или происхождении водителя", - сообщил Лапчинский.

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По словам спикера, прокуратура открыла дело об избиении по 158-й статье Уголовного кодекса Польши. Эта статья предусматривает заключение до трех лет.

Как сообщил прокурор, участники избиения украинцев уже дали признательные показания. Они не исключают своего участия в событиях, вели себя очень громко, а один из пассажиров один раз ударил водителя в ответ на принятые слова о матери пассажира.

Лапчинский также подчеркнул, что водитель Uber в своих показаниях также "не указывает на национальную почву чрезвычайного происшествия".

  • В пятницу вечером украинский водитель Uber был избит в Варшаве несколькими поляками навеселе, которые были его пассажирами. Мужчины просили отвезти его на дискотеку, однако по дороге между ними вспыхнула ссора.
  • При этом они якобы оскорбляли его по национальному признаку. Злоумышленники также повредили его автомобиль и скрылись.
  • Куликов смог записать факт избиения и оскорблений в его адрес на мобильное устройство. После этого он снял побои в больнице и написал заявление в полицию. При этом он утверждал, что его избиение имело признаки ненависти на национальной почве.
  • Дело получило широкий резонанс в соцсетях и в польских и украинских СМИ.
  • После этого в посольстве Украины в Варшаве состоялась встреча с украинцами, которые работают таксистами в Варшаве и сталкивались с проявлениями ксенофобии со стороны поляков. Во время встречи обсуждалась ситуация относительно избиения водителя Uber - гражданина Украины.
  • Как отмечается, дело находится на особом контроле консульского отдела посольства. В частности, направлено письмо в Бюро уполномоченного РП по правам человека и комиссариата полиции с просьбой о беспристрастном и справедливое расследовании.
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