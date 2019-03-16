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Падение Берлинской стены и упадок коммунизма в Восточной Европе: В Киеве покажут фильмы о ключевых событиях 30-летней давности

В течение 17-21 апреля состоится Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF)

Об этом Еспресо.TV сообщили организаторы фестиваля.

В этом году состоится уже восьмой Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов.

Как отмечают организаторы, нынешняя программа сосредоточится на поисках собственного "Я", ведь период слома старого мира и пересечение культур и эпох делает эти поиски актуальными. "Чтобы найти ответы на свои вопросы, мы попробуем пережить опыт Европы и наших ближайших соседей 30-летней давности, которые не ожидали изменений, а творили их собственноручно, - объясняют организаторы кинофестиваля. - Одним из главных мотивов фестиваля станут бурные и романтические события, происходившие 30 лет назад и оказавшие большое влияние на наше настоящее: падение Берлинской стены, зарождение новых демократий в Восточной Европе и упадок последних форпостов коммунистической империи".

Короткометражные ленты будут демонстрироваться в культурном центре "Киев".

 

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