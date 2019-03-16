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Netflix уберет кадры реальной трагедии из хоррора "Птичий короб" после скандала

Американская компания Netflix согласилась вырезать кадры реальной катастрофы, унесшей 47 жизней, из фильма "Птичий короб" ( "Bird Box") по требованию общественности

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Associated Press.

В постапокалиптическом фильме ужасов "Птичий короб" от Netflix и в научно-фантастическом сериале "Путешественники" использованы кадры аварии, произошедшей 6 июля 2013 года в Квебеке, Канада. Поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов, в результате чего произошел взрыв. Жертвами трагедии стали 47 человек. Железнодорожная авария стала четвертой по уровню смертности катастрофой в истории Канады.

Реальные фото трагедии появляются в самом начале, чтобы показать мир, который впадает в безумие после появления загадочных существ, заставляющих людей убивать самих себя.

Использование этих кадров вызвало волну протестов, что заставило Netflix вырезать их из ленты.

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Фото аварии, использованное в фильме "Птичий короб"

  • Ранее в СМИ сообщалось, что Netflix не пойдет на это, поскольку приобрела эти кадры у владельца на фотостоке.
  • "Птичий короб" за первую неделю просмотрели 45 млн зрителей, что стало рекордом за всю историю Netflix.
  • Фильм стал основанием для флешмоба, где люди пытаются выполнять повседневные занятия с завязанными глазами. Во время флешмоба произошел ряд аварий, поэтому Netflix обратилась к зрителям с просьбой не повторять увиденного в фильме в реальности.
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