МВД проверяет сообщение о несанкционированном доступе в информационную систему ЦИК, - Аваков

16 марта, 2019, 08:06

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил 15 марта во время координационного совещания с участием главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, главы Нацполиции Сергея Князева, представителей Госспецсвязи и киберполиции, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Во время совещания рассматривались вопросы защищенности и безопасной работы системы "Выборы-2019", состояние проведения комплексных экспертиз систем защиты, тестирования скорости и надежности работы каналов связи и профили реагирования на киберинциденты в день голосования.

"Для нас важны средства защиты этой системы от несанкционированного вмешательства в работу и возможных кибератак в день голосования. У нас уже есть несколько обращений от кандидатов в президенты относительно вмешательства в работу системы. Речь идет как о транзитных серверах, так и о несанкционированном доступе в систему . Наши специалисты проверяют эту информацию. Мы должны хорошо понимать, что информационно-аналитическая система "Выборы-2019" полностью защищена от внешнего воздействия ", - отметил Аваков.

Кроме этого, он добавил, что МВД обеспечит усиленную охрану линий связи от физических повреждений и угонов. Для этого "Укртелеком" предоставил Нацполиции подробный перечень наиболее потенциально уязвимых каналов.

В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что проверка защиты систем ЦИК проходит сейчас в плановом режиме, а имеющиеся системы безопасности способны зафиксировать все аномальные вмешательства.

"Распорядителем указанной системы является Центральная избирательная комиссия. До 20 марта мы ожидаем результаты комплексных экспертиз систем защиты. До 28 марта мы получим такие данные с ОИК, чтобы 29 марта подтвердить готовность системы" Выборы-2019 "к работе. Наши системы способны зафиксировать все аномальные вмешательства и обеспечить работоспособность информационного ресурса ", - заверила руководитель ЦИК.