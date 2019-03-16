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Монах сменил пол и стал моделью

Впервые в истории трансгендерная модель приняла участие в американском реалити-шоу "Проект Подиум". Это стало известно в первой серии 17-го сезона программы, премьера которого состоялась 14 марта

Об этом пишет Out.

Будучи мужчиной, Мими Тао из Таиланда шесть лет прожила в монастыре. "Это было непросто. Я росла в очень бедной семье, и мне пришлось стать мальчиком-монахом. Если родители не могут оплачивать обучение ребенка, они отправляют его в монастырь", - рассказала Тао. В 16-летнем возрасте она решила начать карьеру модели и перенесла операцию по смене пола.

"Я очень старалась сюда попасть в первую очередь как трансгендер. Им приходится работать гораздо больше, чем обычным людям", - объявила Тао в эпизоде и добавила, что счастлива стать первой трансгендерной участницей проекта.

Услышав историю, растроганный дизайнер, шивший наряды для Тао, заявил, что для него большая честь работать с таким человеком. "Боже мой, ты настоящая богиня!" - сказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный MiMi Tao (@mimi_tao)

В интервью Мими Тао призналась, что намерена изменить фешен-индустрию: своим примером девушка хочет вдохновить молодое поколение трансгендеров бороться за свою мечту.

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