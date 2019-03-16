Монах сменил пол и стал моделью
Об этом пишет Out.
Будучи мужчиной, Мими Тао из Таиланда шесть лет прожила в монастыре. "Это было непросто. Я росла в очень бедной семье, и мне пришлось стать мальчиком-монахом. Если родители не могут оплачивать обучение ребенка, они отправляют его в монастырь", - рассказала Тао. В 16-летнем возрасте она решила начать карьеру модели и перенесла операцию по смене пола.
"Я очень старалась сюда попасть в первую очередь как трансгендер. Им приходится работать гораздо больше, чем обычным людям", - объявила Тао в эпизоде и добавила, что счастлива стать первой трансгендерной участницей проекта.
Услышав историю, растроганный дизайнер, шивший наряды для Тао, заявил, что для него большая честь работать с таким человеком. "Боже мой, ты настоящая богиня!" - сказал он.
В интервью Мими Тао призналась, что намерена изменить фешен-индустрию: своим примером девушка хочет вдохновить молодое поколение трансгендеров бороться за свою мечту.
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