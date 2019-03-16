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Климкин выступил за двойное гражданство для представителей диаспоры


фото: radiosvoboda.org
Министр иностранных дел Павел Климкин выступает за введение двойного гражданства для представителей украинской диаспоры

Об этом Климкин заявил в эфире "Радио Культура".

Отвечая на вопрос о двойном гражданстве для украинской диаспоры, Павел Климкин отметил, что поддерживает такую инициативу.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто должны прописать критерии. Конечно, мы к этому должны идти", - сказал Климкин,

По словам министра, Украина теряет тысячи граждан, которые могли бы работать на родине не только в государственных органах или бизнесе, но и создавать современную украинскую культуру.

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