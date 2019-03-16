Климкин выступил за двойное гражданство для представителей диаспоры
16 марта, 2019, 22:34
Министр иностранных дел Павел Климкин выступает за введение двойного гражданства для представителей украинской диаспоры
Об этом Климкин заявил в эфире "Радио Культура".
Отвечая на вопрос о двойном гражданстве для украинской диаспоры, Павел Климкин отметил, что поддерживает такую инициативу.
"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто должны прописать критерии. Конечно, мы к этому должны идти", - сказал Климкин,
По словам министра, Украина теряет тысячи граждан, которые могли бы работать на родине не только в государственных органах или бизнесе, но и создавать современную украинскую культуру.
- Напомним 18 января министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине.
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