Гитарист Rammstein представил клип на песню своего проекта Emigrate

16 марта, 2019, 15:45

Круспе вместе со своей отдельнойгруппой Emigrate выпустил видео на композицию War, которая вошла в последний альбом проекта

Новая видеоработа опубликована на официальном YouTube-канале Emigrate, передает Еспресо.TV .

В клипе на песню War немало сцен насилия и секса, поэтому открывает его надпись "Некоторые зрители могут назвать это видео тревожным. Смотрите на свой страх и риск".

War стала заглавной композицией в последнем альбоме коллектива A Million Degrees, релиз которого состоялся осенью 2018 года.

Проект Emigrate появился в 2005 году во время творческого перерыва Rammstein после выпуска пятого альбома Rosenrot. За это время новая группа Рихарда Круспе уже успела выпустить три релиза - Emigrate (2007), Silent So Long (2014) и A Million Degrees (2018).

Rammstein также работает над новым альбомом. Релиз диска запланирован на весну 2019 года.