Глава УГКЦ объяснил, почему греко-католики хотят молиться в Святой Софии

16 марта, 2019, 11:04

Когда Украинская греко-католическая церковь говорит о соборе Святой Софии, то речь идет об "определенных христианских ценностях, христианских корнях европейской украинской цивилизации", а не о недвижимости или "новых местах для богослужения"

Об этом заявил верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) в интервью для одного из телевизйиних каналов, передает Еспресо.TV .

"Если речь идет о дискуссии вокруг Софийского собора и о возможности совершать богослужения разным церквям, скажу откровенно, эта дискуссия мне очень не нравится. Ведь она приобрела нецерковный характер", - отметил архиепископ.

По словам духовного лидера греко-католиков, собор Святой Софии является совместной площадкой для украинских христиан, где все наследники могут встречаться, присутствовать.

"Если мы говорим о ценности или христианских корнях, то хотим обратить внимание, что Святая София - это не только храм, а определенная цивилизационная матрица Киевского христианства, это божественная мудрость. Поэтому можно занимать Софийский собор, и не иметь Софии Киевской", - отметил Святослав.

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По его словам, вопросу христианским корням европейского и украинского цивилизационного пространства пока грозит две опасности.

"... С одной стороны, мы видим, что присвоить себе такого типа корни хочет идеологема" русского мира ", которая по-своему интерпретирует содержание христианских принципов в современном государственном, культурном или цивилизационном пространстве. С другой стороны, определенные представления о европейскости ( которые, к сожалению, уже распространены в Украине) заключаются в отказе от христианского фундамента и ценностей ... По моему глубокому убеждению, и то, и то - ложные утверждения. И вот когда мы говорим о святософийських ценностях, то имеем в виду фундамент, принцип нашего церковного, гражданского бытия. Это нам нужно оживлять, открывать и воплощать в жизнь. К сожалению, часто звучит такая мысль: кто занимает Софию, то занимает Украину - здесь речь идет о занятие Софийского собора. Я думаю, что это очень опасный тезис ", - пояснил свою точку зрения глава греко-католиков.

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УГКЦ хотела показать, что она тоже является наследницей этой традиции. Софийский собор важен и для греко-католиков, добавил он.

Это было веским основанием, почему УГКЦ составила просьбу 7 апреля в соборе осуществить литургию.

Глава УГКЦ отметил, что стремление молиться в Софийском соборе - это стремление иметь доступ к своим истокам:

"Мы просили о возможности там побывать. К сожалению, органы государственной власти могут иногда принимать решения, которые мы полностью не понимаем. Наше стремление было мотивированным. Однако мы уважаем позицию нашего государства и православных братьев. Надеемся, что во всех наших рассуждениях, общении на первое место будет выходить то, что нас объединяет, а не разъединяет. Межцерковные отношения должны пережить коренное перерождение, трансформацию ... Мы должны видеть друг друга не как конкурента, а как собрата ".