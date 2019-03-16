Финские художники изобразили повышение уровня моря с помощью световой инсталляции

16 марта, 2019, 10:45

Световая линия, которая простирается через поля и дома, превращает абстрактные идеи экологической катастрофы в конкретное пророчество

Об этом пишет Hyperallergic.

Финские художники Пекка Нитивирта и Тимо Ахо создали световую инсталляцию на Гебридских островах в Шотландии, посвященную катастрофическим последствиям глобального потепления. Их проект Lines (57 ° 59 N, 7 ° 16 W) наглядно показывает, как повышение уровня моря повлияет на прибрежные районы и их жителей.

Хотя это грозит человечеству во всем мире, подобная перспектива особенно опасна для низменных островов, таких как Норт-Уист в архипелаге Внешние Гебриды. Здесь находится художественный центр Chearsabhagh, где размещена инсталляция. Центр также может оказаться под угрозой из-за изменения климата.

В проекте Ахо и Нитивирта используют датчики, которые активизируют три световые линии. Если температура воздуха по всему миру будет повышаться в нынешнем темпе, то в ближайшее время вода может достичь отметки, которую обозначили художники.

"Поскольку различные исследования дают разные прогнозы, мы не знаем точного уровня, которого достигнет вода, или даты, когда это произойдет. Установка визуализирует возможные максимальные уровни притока в не столь отдаленном будущем", - рассказали авторы проекта в комментарии Hyperallergic.