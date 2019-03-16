Девушку хотели снять с рейса из-за "слишком откровенного топа". Авиакомпании пришлось извиняться

16 марта, 2019, 19:19

Авиакомпания Thomas Cook Airlines извинилась перед 21-летней Эмили О'Коннор, которую хотели снять с рейса из-за "слишком откровенного", по мнению сотрудников, топа

Об этом 13 марта сообщил телеканал CNN.

2 марта О'Коннор летела из британского Бирмингема на испанский остров Тенерифе. По ее словам, при входе в самолет бортпроводники сказали, что одежда девушки неуместна и может оскорбить пассажиров откровенностью. На ней был черный топ и приталенные брюки.

О'Коннор написала в твиттере, что ее попросили надеть что-то наверх топа. В противном случае экипаж пригрозил, что ее снимут с рейса. После этого девушка спросила у других пассажиров, оскорбляет ли их ее внешний вид. Те, по словам девушки, замечаний не высказали.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I did not "cover up" as I was "causing offence" and was "inappropriate". They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY - Emily O'Connor (@emroseoconnor) 12 марта 2019 г.

Под давлением экипажа О'Коннор пришлось одолжить куртку. Бортпроводники следили за ней, пока не убедились, что пассажирка надела куртку.

По словам представителя Thomas Cook Airlines, авиакомпания извинилась перед О'Коннор за инцидент и попросила рассказать подробности. Авиаперевозчик сказал CNN, что работники компании "могли бы справиться с ситуацией лучше".

В авиакомпании уточнили, что в Thomas Cook Airlines придерживаются определенной политики в отношении одежды пассажиров. Например, на борту нельзя находиться босиком или в одежде с оскорбительными лозунгами или изображениями. "Перед нашими экипажами стоит сложная задача по реализации этой политики, и они не всегда понимают ее правильно", - уточнил авиаперевозчик.