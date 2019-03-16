Болливуд снимает своего "Форреста Гампа"

16 марта, 2019, 09:14

Студия Paramount уже продала права на создание индийского ремейка ленты Роберта Земекиса индийской студии Aamir Khan Films

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Новый фильм получит название Lal Singh Chadha, а главную роль в нем сыграет звезда индийского кино Аамир Кхан. Кстати, на его студии Aamir Khan Films и проходить съемки болливудского "Форреста Гампа".

"Мы уже выкупили права в студии Paramount. Я всегда любил" Форреста Гампа ", особенно его сценарий. Это замечательная история об этом персонаже. Это хороший фильм для всей семьи", - рассказал Кхан.

Режиссером станет Адваит Чандан, ранее работавший с Аамир Кханом в музыкальной драме "Тайная суперзвезда". Старт съемок запланирован на октябрь этого года.

Оригинальный фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса вышел в июне 1994 года. Главные роли исполнили Том Хэнкс, Сэлли Филд, Робин Райт. При бюджете $ 55 млн "Форрест Гамп" собрал в прокате около $ 700 млн и получил немало престижных премий, в том числе шесть "Оскаров".