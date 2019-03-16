Болливуд снимает своего "Форреста Гампа"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Новый фильм получит название Lal Singh Chadha, а главную роль в нем сыграет звезда индийского кино Аамир Кхан. Кстати, на его студии Aamir Khan Films и проходить съемки болливудского "Форреста Гампа".
"Мы уже выкупили права в студии Paramount. Я всегда любил" Форреста Гампа ", особенно его сценарий. Это замечательная история об этом персонаже. Это хороший фильм для всей семьи", - рассказал Кхан.
Режиссером станет Адваит Чандан, ранее работавший с Аамир Кханом в музыкальной драме "Тайная суперзвезда". Старт съемок запланирован на октябрь этого года.
Оригинальный фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса вышел в июне 1994 года. Главные роли исполнили Том Хэнкс, Сэлли Филд, Робин Райт. При бюджете $ 55 млн "Форрест Гамп" собрал в прокате около $ 700 млн и получил немало престижных премий, в том числе шесть "Оскаров".
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