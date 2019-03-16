Boeing продолжит производство самолетов 737 MAX, несмотря на катастрофу в Эфиопии

16 марта, 2019, 21:51

Компания Boeing приостановит поставки 737 MAX, однако продолжит серийное производство этой модели самолета

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.

Boeing временно приостановит поставку самолетов 737 MAX авиакомпаниям, пока он не определит, что привело к крушению двух самолетов этой модели. Но в то же время будет продолжать строительство самолетов.

737 MAX - это самый популярный реактивный самолет компании, пользующийся огромным спросом, несмотря на на две недавние катастрофы. Компания Boeing не назвала количество работников, которые специально работают над моделями MAX.

У компании есть 70 тыс. сотрудников в США, многие из них работают на производстве других моделей самолета.

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