Арсений Яценюк: Сейчас есть все условия, чтобы в ближайшие полгода курс гривны оставался стабильным

16 марта, 2019, 10:43

"Сейчас есть все условия для того, чтобы в ближайшие полгода курс национальной денежной единицы оставался стабильным", - отметил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" 15 марта 2019 года

Отвечая на вопрос относительно курса национальной денежной единицы во время его пребывания в должности премьер-министра, он подчеркнул, что функция Национального банка Украины - отвечать за курс и за сдерживание инфляции: "Это не компетенция Кабинета Министров Украины. И для того, чтобы не выносить тогда это в публичную плоскость, мы проводили закрытые дискуссии с Национальным банком, ответственным за курс национальной денежной единицы ".

"В 2014 году Национальный банк допустил массу ошибок. Я вам это говорю как руководитель Национального банка в 2004 году. Тогда так же была революция - Помаранчевая революция. Я, как руководитель Национального банка, с 8 гривен за доллар вернул курс на 5. Каждый депозит был возвращен, и валюта была стабилизирована ", - рассказал он.

"Руководителю Национального банка в 2014 году я советовал: госпожа руководитель, ничего не придумывайте, возьмите, пожалуйста, постановление 2004 года о введении жестких валютных ограничений, поменяйте фамилию Яценюк на фамилию Гонтарева, подпишите постановление и стабилизируйте курс", - подчеркнул лидер "Народного фронта ".

На сегодня, подчеркнул Арсений Яценюк, в Нацбанке уже есть 20 млрд долларов резервов: "Сегодня у Национального банка есть все возможности для удержания курса".

"То есть, на шесть месяцев вперед при содержании этого курса реформ, который есть, я не вижу никаких потрясений для национальной денежной единицы", - сказал Арсений Яценюк.

Так же курс национальной денежной единицы зависит от результатов выборов, добавил он: "Легитимность нового Президента, его возможность сотрудничать с действующим правительством и действующим парламентом. Чтобы выборы прошли спокойно, демократично, правильно, был избран новый глава государства, который должен быть признан всем миром . Это важно ".