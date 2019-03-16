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Арсений Яценюк: Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента. Это первое, с чем столкнется новый глава государства

"Путин сегодня думает, как дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить под вопрос легитимность новоизбранного Президента. Это первое, с чем столкнется новый глава украинского государства", - заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в пятницу, 15 марта 2019 года

Он отметил, что в первую очередь глава украинского государства должен прийти "с четким планом возвращения Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым": "Восстановление территориальной целостности украинского государства".

"Это не только по Конституции. Это по призванию Президента. Это его функция и основная задача сегодня для каждого украинца: безопасность страны и восстановления наших границ", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что продолжаются дискуссии, в частности о необходимости работы в рамках Будапештского меморандума. Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году, когда он был главой правительства, Украина, США и Великобритания потребовали от России провести консультации по Будапештскому меморандуму: "Россия отказалась".

Так же Россия отказывается выполнять Минские договоренности, подчеркнул он: "Россия отказывается выполнять решение Совета безопасности ООН, за которые она проголосовала. Россия отказывается убраться вон из Украины".

Еще одна задача президента - национальная безопасность и оборона: "Российский агрессор остановлен. Но остановился Путин? Нет. И я не слышу от кандидатов в президенты конкретного ответа: как восстановить территориальную целостность: как вернуть Донецк, Луганск и Крым. И третье - как сделать украинские Вооруженные Силы такими, чтобы они не только противостояли России, а чтобы они не допустили дальнейшей агрессии, чтобы Украина реально стала членом НАТО ".

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