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Арсений Яценюк о выборах: Силовой сценарий недопустим

"Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы - это будущее украинского европейского государства", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" 15 марта 2019 года

Отвечая на вопрос о вероятности силового сценария в ходе президентских выборов, Арсений Яценюк подчеркнул: "Силовой сценарий недопустим. И министр внутренних дел, и СБУ четко заявили: право на применение силы имеет исключительно государство".

О вероятности фальсификаций выборов он отметил: "Есть только одна организация, которая может признать, что выборы проведены незаконно, - суд. Поэтому 38 из 39 кандидатов уже сегодня должны подготовиться к тому, чтобы приветствовать нового победителя".

"Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы - это будущее украинского европейского государства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о социологических опросах и их правдивости, Арсений Яценюк напомнил, что в 2012 году Объединенная оппозиция, одним из лидеров которой он был, получала по соцопросам 15-16%: "В результате мы выиграли 26% и стали первой оппозиционной силой" .

"В 2014 году перед парламентскими выборами политической партии, которую я возглавляю, давали 3-5%. Мы выиграли парламентские выборы." Народный фронт "- партия номер один, 22%", - напомнил он.

"Верю в социологию? Я верю в тренды в социологии. Да, их надо наблюдать. Используют отдельные социологические компании и отдельные социологические исследования для манипуляций? Однозначно", - сказал лидер "Народного фронта".

"Я верю в разум украинского избирателя. Я верю в то, что каждый человек подумает, проанализирует, придет и сделает правильный выбор. Я верю в то, что в Украине пройдут честные, законные, признанные президентские выборы", - добавил Арсений Яценюк.

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