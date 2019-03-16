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Американская певица LP даст сольные концерты в четырех городах Украины


фото: STRAIGHT Universe/Michael Comte
Лаура Перголицци (LP) выступит в Харькове, Львове, Киеве и Одессе с большим сольным концертом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

13 апреля с большим сольным концертом популярная американская певица и автор хитов LP выступит в Харькове ( "Дворец Спорта"), 14 апреля - в Киеве ( "Дворец Спорта"), 16 апреля - в Одессе ( "Дворец Спорта") и 18 апреля - во Львове (Велотрек СКА). Концерты пройдут в рамках мирового Heart To Mouth Tour.

Лауре Перголицци понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок-певиц в Украине: ее с одинаковым успехом принимают как на сольных аншлаговых концертах, так и на масштабных фестивалях. Песню Lost On You, благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы, на украинских концертах давно поют хором.

Однако LP не останавливается на достигнутом: недавно она записала совместный сингл с французской дивой Милен Фармер N'oublie pas - и он моментально попал на первое место во французском чарте iTunes.

В 2018-м LP представила пятый студийный альбом Heart To Mouth и сейчас гастролирует по миру с Heart To Mouth Tour. Сразу после Украині, в апреле-мае концерты тура продолжатся в США, Канаде, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Чехии, Италии, Швейцарии, Великобритании.

"Для меня все мои слушатели - одна большая семья, - говорит LP. - Когда видишь сияющие глаза, понимаешь, что твоя музыка проникает в них. И это ни с чем не сравнимые ощущения, настоящее чудо. Я понимаю, что моим поклонникам абсолютно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет - главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который передаю им. Нас объединяет любовь".

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