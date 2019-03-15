Звезду ПСЖ отстранили от тренировок за посещение ночного клуба и лайк в Instagram

15 марта, 2019, 12:49

ПСЖ на две недели отстранил полузащитника Адриена Рабьо от тренировок за поход в ночной клуб перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщил журналист RTL Филипп Санфурше в twitter.

Парижский клуб отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта. На это решение повлияли не только поход футболиста в ночной клуб, но и тот факт, что Рабьо лайкнул в Instagram пост бывшего защитника МЮ Патриса Эвра, который радовался победе англичан над парижанами.

В конце марта на собрании руководства ПСЖ с Рабьо могут разорвать контракт.

"Не мне решать. Не я принимал это решение. Я был доступен для игры с МЮ, я в хорошей форме. Если бы я мог сыграть... но клубный менеджмент принял другое решение", - прокомментировал инцидент Рабьо.

info RTL: Adrien Rabiot convoqué le 27 mars prochain au siège du PSG pour entretien pouvant aller jusqu'au licenciement. Mis à pied jusqu'à cette date pour faute grave. - Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) 14 марта 2019