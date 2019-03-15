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Звезду ПСЖ отстранили от тренировок за посещение ночного клуба и лайк в Instagram


фото: Mundo Deportivo
ПСЖ на две недели отстранил полузащитника Адриена Рабьо от тренировок за поход в ночной клуб перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщил журналист RTL Филипп Санфурше в twitter.

Парижский клуб отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта. На это решение повлияли не только поход футболиста в ночной клуб, но и тот факт, что Рабьо лайкнул в Instagram пост бывшего защитника МЮ Патриса Эвра, который радовался победе англичан над парижанами.

В конце марта на собрании руководства ПСЖ с Рабьо могут разорвать контракт.

"Не мне решать. Не я принимал это решение. Я был доступен для игры с МЮ, я в хорошей форме. Если бы я мог сыграть... но клубный менеджмент принял другое решение", - прокомментировал инцидент Рабьо.

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