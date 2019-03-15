Звезду ПСЖ отстранили от тренировок за посещение ночного клуба и лайк в Instagram
Об этом сообщил журналист RTL Филипп Санфурше в twitter.
Парижский клуб отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта. На это решение повлияли не только поход футболиста в ночной клуб, но и тот факт, что Рабьо лайкнул в Instagram пост бывшего защитника МЮ Патриса Эвра, который радовался победе англичан над парижанами.
В конце марта на собрании руководства ПСЖ с Рабьо могут разорвать контракт.
"Не мне решать. Не я принимал это решение. Я был доступен для игры с МЮ, я в хорошей форме. Если бы я мог сыграть... но клубный менеджмент принял другое решение", - прокомментировал инцидент Рабьо.
info RTL: Adrien Rabiot convoqué le 27 mars prochain au siège du PSG pour entretien pouvant aller jusqu'au licenciement. Mis à pied jusqu'à cette date pour faute grave.- Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) 14 марта 2019
- Напомним, 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
- 7 марта УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда ПСЖ Неймара, который обругал судей в Instagram после поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.
- УЕФА может дисквалифицировать бразильского форварда ПСЖ Неймара за критику в Instagram и попытку ворваться в судейскую комнату.
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