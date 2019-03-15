За неделю 200 семей привлекли 8 млн грн на энергоэффективные мероприятия от государственного Укргазбанка

15 марта, 2019, 17:51

Недавно Укргазбанк возобновил программу «Теплые кредиты» для украинцев и ОСМД с компенсацией от государства

И первая неделя ее реализации была удивительно результативной - около 200 семей привлекли 8 млн грн на энергоэффективные мероприятия. Ведь сейчас вопрос экономии энергоресурсов поставлен очень остро как на государственной уровне, так и на уровне каждой отдельной семьи. Государственная программа "Теплые кредиты" стала важным шагом во внедрении энергоэффективных мероприятий в жилых домах. Кроме того, опыт европейских стран показал, что благодаря подобной программе спрос на энергию значительно уменьшился из-за избежания ее траты и внедрения энергосберегающих мероприятий.

Государственный Укргазбанк уже зарекомендовал себя на рынке в статусе ведущего Эко-банка, который заботится об окружающей среде и украинцах, финансируя проекты по энергоэффективности и энергосбережению. Энергоэффективность - это история о минимизации расходов каждого отдельного гражданина, а за счет этой же экономии - достижение собственной энергетической независимости.

О том, что благодаря энергоэффективным мероприятиям можно экономить на коммунальных платежах вдвое и даже больше, уже на собственном опыте убедились и ОСМД из разных городов Украины. Более того, утепление домов - это еще и выгодная инвестиция в собственную недвижимость, ведь такое жилье увеличивается в стоимости на 30-40%.

Однако важным является тот факт, что среди ряда энергосберегающих мероприятий наибольшую экономию энергопотребления предоставит только комплексное утепление дома. После всех мероприятий экономия на оплате коммунальных платежей существенная для каждого жителя такого дома, ведь использование тепловой энергии сокращается в среднем на 30-50%.

За все время действия программы Укргазбанк стал абсолютным лидером в предоставлении энергоэффективных кредитов ОСМД и ЖСК. Банк выдал 1 127 кредитов на сумму 344,8 млн грн. А это, во-первых, половина от всех выданных кредитов в Украине, а также 40% по объему финансирования. Важно отметить, что такие клиенты чрезвычайно ответственны и дисциплинированны - ни одного проблемного кредита то ли просроченного. И, конечно, таким клиентам государственный Укргазбанк предлагает лояльные условия кредитования, например, отсутствие залога, снижены ставки, 0% собственный вклад.

"Своим клиентам мы предлагаем удобные условия кредитования на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов - от 10 тыс. грн до 10 млн грн сроком до 10 лет - а это единственная опция среди банков на сегодня. Обычно такие кредиты обслуживаются и возвращаются быстрее запланированного срока", - отметил первый заместитель председателя правления Укргазбанка Андрей Кравец во время пресс-конференции, приуроченной к старту нового этапа госпрограммы.

В начале программы активно утеплились ОСМД из Сичеславской (Днепропетровской) области, которая сразу начиная с 2017 года уступила Ровенской. Кстати, последняя до сих пор является абсолютным лидером по количеству "теплых" кредитов. Всего в 2018 году в тройку лидеров присоединились и южные регионы - Одесская и Херсонская область. А самые большие в Украине проекты по полной термомодернизации домов - в Киеве (почти на 10 млн грн) и в Луцке (3,5 млн грн) уже обеспечили жителям многоэтажек существенную экономии на оплате коммунальных платежей. Ведь заменив старые окна, установив индивидуальный тепловой пункт, утеплив здание извне - вы значительно снижаете потребление тепловой энергии минимум на 30%, а иногда такая экономия достигает и 70%. Поэтому не стоит пренебрегать таким шансом - сделать собственное жилье максимально энергоэффективным, потратив на это минимум средств благодаря доступным условиям кредитования и компенсации от государства.