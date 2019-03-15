Из-за плохого состояния Укрзализныця закрыла 1,8 тыс. км железной дороги
15 марта, 2019, 15:50
Из-за плохого состояния железнодорожного полотна Укрзализныця закрыла 1857 км железнодорожных путей
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
По состоянию на начало 2019 года в компании закрыли для пользования пассажирскими и грузовыми поездами 3,46 тысячи участков железной дороги, общая протяженность которых составляет 1857 км, говорится в сообщении.
Главной причиной этого стала изношенность пути и плохое техническое состояние.
По состоянию на конец 2017 года закрытых участков железной дороги в Украине было на 35% меньше.
- Напомним, в рамках проектов развития инфраструктуры стран Восточного партнерства, Европейская комиссия совместно со Всемирным банком выделили на усовершенствование, реконструкцию и ремонт украинской железной дороги около 850 млн евро.
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