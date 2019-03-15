Из-за плохого состояния Укрзализныця закрыла 1,8 тыс. км железной дороги

15 марта, 2019, 15:50

Из-за плохого состояния железнодорожного полотна Укрзализныця закрыла 1857 км железнодорожных путей

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По состоянию на начало 2019 года в компании закрыли для пользования пассажирскими и грузовыми поездами 3,46 тысячи участков железной дороги, общая протяженность которых составляет 1857 км, говорится в сообщении.

Главной причиной этого стала изношенность пути и плохое техническое состояние.

По состоянию на конец 2017 года закрытых участков железной дороги в Украине было на 35% меньше.