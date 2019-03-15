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Из-за плохого состояния Укрзализныця закрыла 1,8 тыс. км железной дороги


фото: railway.lviv
Из-за плохого состояния железнодорожного полотна Укрзализныця закрыла 1857 км железнодорожных путей

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По состоянию на начало 2019 года в компании закрыли для пользования пассажирскими и грузовыми поездами 3,46 тысячи участков железной дороги, общая протяженность которых составляет 1857 км, говорится в сообщении.

Главной причиной этого стала изношенность пути и плохое техническое состояние.

По состоянию на конец 2017 года закрытых участков железной дороги в Украине было на 35% меньше.

  • Напомним, в рамках проектов развития инфраструктуры стран Восточного партнерства, Европейская комиссия совместно со Всемирным банком выделили на усовершенствование, реконструкцию и ремонт украинской железной дороги около 850 млн евро.

 

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