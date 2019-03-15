Итальянский лоукостер запускает рейс Киев-Генуя

15 марта, 2019, 15:46

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines и Международный аэропорт "Киев" открывают новый рейс Киев-Генуя

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Киев" в Facebook.

Отмечается, что прямой рейс откроется 16 марта и будет выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта; дважды в неделю по вторникам и субботам, начиная со 2 апреля.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Их стоимость стартует от 79 евро.

Генуя - портовый город на севере Италии, главный город провинции Генуя и региона Лигурия. Находится у подножия горной дуги, имеет мягкий климат, прозрачное море среди скал и тихие бухты.