Во Львовской области насчитали уже 43 гривневых миллионеров
15 марта, 2019, 14:22
Во Львовской области 43 человека задекларировали доход свыше 1 миллона гривень
Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу сообщает Интерфакс-Украина.
По информации ГФС, по состоянию на 11 марта жители области подали 4799 деклараций об имущественном состоянии на общую сумму 605,1 млн грн.
663 декларации подано за доходы в виде наследства, 142 декларации - за доходы от продажи недвижимости, 108 деклараций - за доходы от аренды недвижимости, 12 - за доходы, полученные за рубежом.
Также 3448 деклараций подали граждане, имеющие право на налоговую скидку.
- Напомним, в течение января 2019 г. 335 граждан Украины задекларировали доход, превышающий миллион гривень.
- В 2018 году доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 4,8 тыс. украинцев. Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99.
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