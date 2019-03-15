Во Львовской области насчитали уже 43 гривневых миллионеров

15 марта, 2019, 14:22

Во Львовской области 43 человека задекларировали доход свыше 1 миллона гривень

Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу сообщает Интерфакс-Украина.

По информации ГФС, по состоянию на 11 марта жители области подали 4799 деклараций об имущественном состоянии на общую сумму 605,1 млн грн.

663 декларации подано за доходы в виде наследства, 142 декларации - за доходы от продажи недвижимости, 108 деклараций - за доходы от аренды недвижимости, 12 - за доходы, полученные за рубежом.

Также 3448 деклараций подали граждане, имеющие право на налоговую скидку.